Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» начнутся в апреле — СМИ

По информации издания Deadline, съёмочный процесс сериала «Бегущий по лезвию 2099» должен стартовать в апреле этого года.

Производство должно было пройти в Праге, хотя изначально планировалось снимать проект в Белфасте.

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущего по лезвию 2049» режиссёра Дени Вильнёва. У сериала пока нет синопсиса, актёрского состава и хотя бы примерной даты выхода.

Ранее сообщалось, что Amazon нашла постановщика пилотного эпизода «Бегущего по лезвию 2099». Им станет Джереми Подесва, режиссёр некоторых эпизодов «Игры престолов» и «Подпольной империи» для HBO. Над «Бегущим по лезвию 2099» также работают Ридли Скотт и Майкл Грин в качестве продюсеров.