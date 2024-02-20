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«Это невероятно весело»: Майкл Китон — о съёмках в «Битлджусе 2»

«Это невероятно весело»: Майкл Китон — о съёмках в «Битлджусе 2»
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В недавнем интервью Майкл Китон рассказал о работе над сиквелом «Битлджуса». По словам актёра, работать над лентой было «невероятно весело».

Также Китон отметил, что для него было важно отсутствие компьютерной графики. Актёр выступает за натуральные съёмки.

Единственное, что мы с ними решили заранее, даже с самого начала — это то, что я был совершенно не заинтересован в создании чего-то, где применяется слишком много графики.

Напомним, съёмки ленты стартовали ещё летом 2023 года, однако были остановлены на четыре месяца из-за забастовки актёров США. Бёртону пришлось ждать дополнительные 118 дней до возобновления работы. Официально съёмки завершились только в ноябре прошлого года.

Вместе с Китоном в фильме снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие.

Мировая премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.

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