Звезда «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь объяснила успех фильма

Актриса Юлия Снигирь в беседе порассуждала на тему популярности фильма «Мастер и Маргарита». В ленте Снигирь, кстати, сыграла Маргариту.

По мнению актрисы, популярности книги Булгакова недостаточно для больших сборов в прокате. Она считает очень важным фактором эффект «сарафанного радио», когда люди рассказывали друг другу о фильме.

Люди активно обмениваются опытом, происходит так называемый «сарафан», и именно это сработало. Я действительно никогда раньше не получала такого количества восторженных отзывов и благодарностей. Меня отмечали в публикациях в соцсетях каждую секунду, не успевала просматривать.

«Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.