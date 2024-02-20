Звезда «Ворониных» Георгий Дронов рассказал о проблемах с ролями из-за успеха сериала

Актёр Георгий Дронов, известный по роли Кости Воронина в сериале «Воронины», рассказал о проблеме, с которой он столкнулся на волне популярности ситкома. После его выхода режиссёры и продюсеры видели в нём только Костю Воронина.

Дронов поблагодарил режиссёра Дмитрия Дьяченко, который один из первых увидел в нём разнопланового актёра. Артист снялся в триллере «Бешенство».

Представьте себе, «Воронины» снимались 10 лет, плотность эфиров этого сериала была колоссальной. Он отнёсся ко мне не как к Косте Воронину, а как к актёру, который просто долгое время играл одну роль… Он понял, что я, слава богу, могу снимать эту маску и быть совершенно другим.

Дронов подчеркнул, что некоторым режиссёрам понадобилось много смелости, чтобы наконец-то помочь ему снять «проклятие одной роли».