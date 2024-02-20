Звезда «Мастера и Маргариты» Юлия Снигирь рассказала о работе с Аугустом Дилем

Юлия Снигирь, сыгравшая в фильме «Мастер и Маргарита», рассказала в интервью о работе с немецким актёром Аугустом Дилем. По словам актрисы, ей и остальным членам съёмочной группы было комфортно работать с иностранным коллегой.

Абсолютно никаких сложностей с Аугустом не возникало: ему нравился роман, он был взбудоражен и как-то сразу влился в съёмочную группу. Они здорово сработались с Женей Цыгановым, постоянно болтали на немецком и очень подробно обсуждали свои сцены.

«Мастер и Маргарита» снята по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

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