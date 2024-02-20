Кристофен Нолан оставил послание Киллиану Мёрфи на его копии сценария «Оппенгеймера»

Во время интервью YouTube-каналу 60 Minutes Киллиан Мёрфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера в фильме «Оппенгеймер», показал свою вариацию сценария, которую ему дал режиссёр Кристофер Нолан.

На обложке Нолан оставил Мёрфи небольшое послание. В нём режиссёр подчеркнул, что Мёрфи наконец-то снимется в его фильме с главной ролью. Нолан этому очень рад.

«Дорогой Киллиан. Наконец-то появился шанс увидеть тебя в главной роли. С уважением, Крис».

Фото: 60 Minutes

Также Киллиан Мёрфи немного полистал сценарий, в который было внесено много правок карандашом: пометки оставлял сам актёр и Кристофер Нолан.

Видео доступно на YouTube-канале 60 Minutes. Права на видео принадлежат 60 Minutes.

«Оппенгеймер» — фильм Нолана, рассказывающий про физика Роберта Оппенгеймера. Лента стала триумфатором BAFTA 2024 и собрала $ 957 млн.