Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кристофен Нолан оставил послание Киллиану Мёрфи на его копии сценария «Оппенгеймера»

Кристофен Нолан оставил послание Киллиану Мёрфи на его копии сценария «Оппенгеймера»
Аудио-версия:
Комментарии

Во время интервью YouTube-каналу 60 Minutes Киллиан Мёрфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера в фильме «Оппенгеймер», показал свою вариацию сценария, которую ему дал режиссёр Кристофер Нолан.

На обложке Нолан оставил Мёрфи небольшое послание. В нём режиссёр подчеркнул, что Мёрфи наконец-то снимется в его фильме с главной ролью. Нолан этому очень рад.

«Дорогой Киллиан. Наконец-то появился шанс увидеть тебя в главной роли. С уважением, Крис».

Фото: 60 Minutes

Также Киллиан Мёрфи немного полистал сценарий, в который было внесено много правок карандашом: пометки оставлял сам актёр и Кристофер Нолан.

Видео доступно на YouTube-канале 60 Minutes. Права на видео принадлежат 60 Minutes.

«Оппенгеймер» — фильм Нолана, рассказывающий про физика Роберта Оппенгеймера. Лента стала триумфатором BAFTA 2024 и собрала $ 957 млн.

Материалы по теме
Что случилось в финале «Мастера и Маргариты»: кто такой Воланд и что значит конец
Что случилось в финале «Мастера и Маргариты»: кто такой Воланд и что значит конец
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android