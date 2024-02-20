За финалом 4-го сезона «Настоящего детектива» следили 3,2 млн человек — это новый рекорд

Warner Bros. поделилась данными о просмотрах последней серии четвёртого сезона «Настоящего детектива». По данным компании, за премьерой финала следили 3,2 млн зрителей на телеканале HBO и стриминге Max — это рекордная аудитория для сериала.

Так, последняя серия четвёртого сезона превысила показатели финала третьего сезона сразу на 55%. Кроме того, последний эпизод «Ночной страны» оказался на 57% успешнее премьеры в январе — тогда за ней следили около 2 млн человек в первые сутки.

Судя по всему, в HBO очень довольны показателями «Настоящего детектива» от нового шоураннеры Иссы Лопез. Всего за четвёртым сезоном следили около 12,7 млн зрителей — в эту цифру входят данные о просмотрах на телеканале HBO и онлайн-кинотеатре Max.