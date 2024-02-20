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Трейлер «Дэдпула 3» воссоздали в LEGO — ролик оценил режиссёр фильма Шон Леви

Трейлер «Дэдпула 3» воссоздали в LEGO — ролик оценил режиссёр фильма Шон Леви
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Трейлер «Дэдпула 3» вышел больше недели назад, однако фанаты продолжают использовать его в качестве вдохновения и создавать впечатляющие работы на его основе. Блогер и аниматор Тревор Карли перенёс события ролика в мир LEGO, полностью воссоздав движения героев в игрушечном мире.

Видео доступно на YouTube-канале Trevor Carlee. Права на видео принадлежат Marvel.

Чуть позже на ролик отреагировал режиссёр картины Шон Леви. Он назвал адаптацию просто потрясающей, репостнув трейлер в X (ранее Twitter).

Фото: X (ранее Twitter)

Интересно, что это уже не первая LEGO-адаптация трейлера нового «Дэдпула» — ранее блогер блогер Престон LegoMe_TheOG Мутанга воссоздал самый эпичный момент ролика в небольшом видео. Премьера картины состоится уже 26 июля. Возможно, после выхода ленты её саму перенесут в мир LEGO.

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