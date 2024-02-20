Церемонию открытия Игр Будущего в Казани покажут по телевизору

Прямую трансляцию с церемонии открытия мультиспортивного турнира Игры Будущего–2024 в Казани покажут не только на интернете, но и на российском телевидении — в эфире Первого канала.

Подробности церемонии пока держатся в тайне, но организаторы пообещали ряд приятных сюрпризов. Также появлялась информация, что на мероприятии в «Казань Экспо» выступит президент Российской Федерации Владимир Путин.

На ТВ покажут двухчасовое шоу целиком в прямом эфире. Трансляция начнётся в среду, 21 февраля в 18:45 по мск. Также эфир покажут в онлайне — на Twitch, YouTube, VK Play, а также на сайтах Первого канала и Игр будущего.

Игры Будущего – мультиспортивный ивент в Казани. В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира, призовой фонд составляет $ 10 млн.