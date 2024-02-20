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Церемония открытия Игр Будущего: когда будет, где смотреть, трансляции на ТВ, эфир в интернете онлайне

Церемонию открытия Игр Будущего в Казани покажут по телевизору
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Прямую трансляцию с церемонии открытия мультиспортивного турнира Игры Будущего–2024 в Казани покажут не только на интернете, но и на российском телевидении — в эфире Первого канала.

Подробности церемонии пока держатся в тайне, но организаторы пообещали ряд приятных сюрпризов. Также появлялась информация, что на мероприятии в «Казань Экспо» выступит президент Российской Федерации Владимир Путин.

На ТВ покажут двухчасовое шоу целиком в прямом эфире. Трансляция начнётся в среду, 21 февраля в 18:45 по мск. Также эфир покажут в онлайне — на Twitch, YouTube, VK Play, а также на сайтах Первого канала и Игр будущего.

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