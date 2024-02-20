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Фильм «Зона интересов» вышел в онлайне — это одна из главных картин на «Оскаре-2024»

Фильм «Зона интересов» вышел в онлайне — это одна из главных картин на «Оскаре-2024»
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20 февраля фильм «Зона интересов» вышел в цифровых сервисах. Картину Джонатана Глейзера можно посмотреть в том числе на Amazon Prime и в iTunes.

Видео доступно на YouTube-канале MovCollections. Права на видео принадлежат A24.

«Зона интересов» рассказывает историю жизни Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от одного из самых ужасающих мест в истории человечества. Фильм основан на одноимённом романе Мартина Эмиса и посвящён теме богатства немецких комендантов, чьё благополучие было построено исключительно на ненависти к евреям.

«Зона интересов» — один из главных фильмов грядущего «Оскара-2024». Лента номинирована сразу в четырёх категориях, включая «лучший фильм», «лучший режиссёр» и «лучший адаптированный сценарий». Главную роль в фильме исполняет Сандра Хюллер, которая также номинирована на лучшую женскую роль в «Анатомии падения».

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