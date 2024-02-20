В России начались съёмки детективного боевика «Красный шёлк» с Милошем Биковичем

Компании Nota Bene Film Group, «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution приступили к съёмкам детективного боевика «Красный шёлк». Производство стартовало на Байкале — премьера картины запланирована на 20 февраля 2025 года.

Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб во время поездки в Транссибирском экспрессе, чтобы найти общего врага.

В фильме сыграют Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие актёры. Режиссёром ленты выступит Андрей Волгин («Балканский рубеж»).