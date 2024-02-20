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Евросоюз начал масштабную проверку TikTok на соблюдение безопасности несовершеннолетних

Евросоюз начал масштабную проверку TikTok на соблюдение безопасности несовершеннолетних
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Чиновники Евросоюза заинтересовались видеохостингом TikTok и уже начали большую проверку сервиса. Об этом сообщил комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своих соцсетях.

Большая проверка TikTok началась из-за подозрений в том, что видеохостинг нарушает «Закон о цифровых услугах» (DSA) в отношении безопасности несовершеннолетних. В европейской комиссии рассмотрят базовые принципы работы приложения, обратив особое внимание на аддиктивность дизайна сервиса, систему алгоритмов и «эффект кроличьей норы», а также проверку возраста и настройки конфиденциальности по умолчанию.

В Евросоюзе также проверят соблюдение обязательств TikTok по обеспечению надёжного хранилища рекламы с возможностью её поиска. Чиновники также хотят удостовериться в прозрачности данных приложения, которые должны быть общедоступны для исследователей.

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