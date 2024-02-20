В России стартовали продажи складного смартфона Honor Magic V2 с двумя OLED-дисплеями

Китайская компания Honor запустила официальные продажи складного смартфона Magic V2 в России. Устройство уже можно приобрести в розничных магазинах по цене от 160 тысяч рублей в трёх цветах: «Чёрный», «Фиолетовый» и «Полночный чёрный».

Honor Magic V2 получил два OLED-дисплея с частотой 120 Гц: 7,92-дюймовый внутренний и 6,43-дюймовый внешний. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с 16 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью в 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки.

Устройство также получило тройной блок камер: 50-мегапиксельный широкоугольный модуль, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 20-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом.