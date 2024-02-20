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В кинотеатрах России начались показы фильма «Мадам Паутина» с Сидни Суини

В кинотеатрах России начались показы фильма «Мадам Паутина» с Сидни Суини
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20 февраля в России стартовали первые сеансы фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини. Картина добралась до России неофициальными способами. Ленту уже показывают в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и других городах страны — на это обратили внимание «Известия».

Новый фильм Sony в киновселенной Человека-паука добрался до России через неделю после мировой премьеры. Картина тем временем очень слабо стартовала в США — лента отстаёт даже от провального «Морбиуса» как по сборам, так и по отзывам зрителей.

«Мадам Паутина» рассказывает про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Героиня узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с могущественным врагом.

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