Вышел новый трейлер фильма «Падение империи» от режиссёра «Аннигиляции» Алекса Гарленда

Кинокомпания A24 представила второй трейлер фильма Civil War, который выйдет в России под названием «Падение империи». Картина Алекса Гарленда («Аннигиляция») доберётся до проката страны уже 11 апреля — ровно за сутки до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Падение империи» расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст («Человек-паук»), Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Ник Офферман (The Last of Us) и Кэйли Спэни («По половому признаку»). Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.