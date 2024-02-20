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Вышел новый трейлер фильма «Падение империи» от режиссёра «Аннигиляции» Алекса Гарленда

Вышел новый трейлер фильма «Падение империи» от режиссёра «Аннигиляции» Алекса Гарленда
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Кинокомпания A24 представила второй трейлер фильма Civil War, который выйдет в России под названием «Падение империи». Картина Алекса Гарленда («Аннигиляция») доберётся до проката страны уже 11 апреля — ровно за сутки до мировой премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Падение империи» расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст («Человек-паук»), Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Ник Офферман (The Last of Us) и Кэйли Спэни («По половому признаку»). Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.

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