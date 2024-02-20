Режиссёр «1917» снимет четыре фильма о группе Beatles — про каждого из её участников

Как сообщает издание Deadline, оскароносный режиссёр Сэм Мендес нашёл для себя новый проект. Постановщик «1917» и «Красоты по-американски» снимет сразу четыре фильма о британской рок-группе Beatles — по одному про каждого её участника.

Ленты расскажут истории Пола Маккартни, Ринго Старра, Джона Леннона и Джорджа Хариссона и будут объединены общим сюжетом, связанным со становлением культовой группы. Премьера фильмов должна состояться в 2027 году, а стратегия выпуска фильмов будет «инновационной», как отметил Мендес и представители Sony Pictures.

У фильмов пока нет полноценного сценария и исполнителей главных ролей, однако режиссёру уже удалось заполучить права на треки музыкантов и на всё, что связано с их творчеством. Постановщик отметил, что поставил перед собой цель «изменить смысл похода в кино как таковой».