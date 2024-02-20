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Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» (2024) про Рика: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»
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25 февраля состоится премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Шоу продолжит историю оригинального сериала и расскажет о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Женщина вооружается верной катаной и отправляется на его поиски, уничтожая по пути толпы опасных зомби.

В первый сезон «Выживших» войдут всего шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по воскресеньям. Финал состоится 31 марта. В России шоу покажет «Амедиатека» — премьера запланирована на 26 февраля. Эпизоды будут выходить с небольшим опозданием относительно выхода в США.

Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 февраля
2-я серия3 марта
3-я серия10 марта
4-я серия17 марта
5-я серия24 марта
6-я серия31 марта
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