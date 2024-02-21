Дестин Дэниел Креттон вернётся в режиссёрское кресло «Шан-Чи 2»

Во время недавнего интервью актёр Симу Лю рассказал, что Дестин Дэниел Креттон, снявший фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», вернётся к своему посту для работы над сиквелом.

Также у Лю узнали по поводу его появления в пятой части «Мстителей», но по поводу этой ленты он ничего не сказал, ответив, что с радостью берётся за работу, которую ему предлагают.

Дестин — особенный режиссер, и мы очень рады видеть его работающим над сиквелом. Итак, он будет работать над этим, и мы действительно рады видеть, что у него получится. Я думаю, он проделает блестящую работу.

Ранее сообщалось, что «Мстителей: Династия Канга» должен был поставить Дестин Дэниел Креттон, но в ноябре 2023 года он покинул этот пост, чтобы заняться другими проектами.