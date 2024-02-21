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Фильм «Микки 17» от режиссёра «Паразитов» выйдет 31 января 2025 года

Фильм «Микки 17» от режиссёра «Паразитов» выйдет 31 января 2025 года
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Издание Deadline сообщило, что фильм «Микки 17» от режиссёра «Паразитов» Пон Джун-хо выйдет в зарубежный прокат 31 января 2025 года.

Если дата вам показалась странной, то она выбрана не случайно. Ключевым моментом в выборе даты стало то, что премьера ленты совпадает с Лунным Новым годом в Южной Корее. Ещё Deadline сообщило о планах Warner Bros. выпустить IMAX-версию картины.

Изначально «Микки 17» должны были выйти 29 марта, вскоре после «Дюны 2» в этом году, но из-за забастовок премьеру отодвинули.

Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает.

В главной роли в «Микки 17» снялся Роберт Паттинсон.

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