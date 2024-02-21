Кинотеатр в Волгограде оштрафовали за показ «Оппенгеймера» без прокатного удостоверения

По информации газеты «Ведомости», в Волгограде кинотеатр Mori Cinema оштрафовали за показ фильма «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Судья признал кинотеатр виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

При этом представитель кинотеатра просил прекратить производство по делу, настаивая на том, что факт показа фильма не установлен. В материалах дела были представлены доказательства, не уточняя, какие именно и в каком виде.

6 декабря 2023 г. кинотеатр Mori Cinema в Волгограде осуществлял трансляцию фильма «Оппенгеймер», признанного Министерством культуры РФ несоответствующим традиционным российским духовно-нравственным ценностям, без прокатного удостоверения.

«Оппенгеймер» официально не вышел в России, но в стране фильм показывали обходными путями.