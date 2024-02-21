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Вышел дублированный трейлер фильма «Собиратель душ» — триллера с Николасом Кейджем

Вышел дублированный трейлер фильма «Собиратель душ» — триллера с Николасом Кейджем
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер фильма «Собиратель душ». Картина с Николасом Кейджем выйдет в России 25 июля в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Триллер «Собиратель душ» расскажет историю сотрудницы ФБР Ли Харпер, которая ищет серийного убийцу по прозвищу Длинноногий. Более 10 лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе агент Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчётливее понимает, что между ними есть некая связь, а любое её неверное решение приведёт к гибели очередной семьи.

Главные роли в картине сыграли Майка Монро («Оно») и Николас Кейдж («Герой наших снов»). Поставил картину Осгуд Перкинс («Гретель и Гензель»).

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