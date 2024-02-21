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«Не думаю, что кино умирает»: режиссёр Мартин Скорсезе — о современном Голливуде

«Не думаю, что кино умирает»: режиссёр Мартин Скорсезе — о современном Голливуде
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Американский режиссёр Мартин Скорсезе высказался о современном состоянии киноиндустрии. Знаменитый постановщик, известный по «Убийцам цветочной луны», «Таксисту» и многим другим культовым картинам, заявил, что сейчас переживают некую трансформацию, но точно не умирают.

Он вспомнил свои юные годы, когда практически ежедневно ходил в кинотеатры. Сейчас же многие зрители смотрят кино дома в онлайн-кинотеатрах и даже в TikTok.

Я не думаю, что кино умирает, нет. Оно трансформируется. Кино никогда не должно было быть чем-то одним, хоть мы и привыкли к этому. Я вырос на кино с одной мыслью: если ты хотел посмотреть фильм, ты ходил в театр. Хороший театр или плохой театр, но это был театр. Это всегда был общий опыт. Но технологии изменились так быстро и изнурительно, что в каком-то смысле единственное, за что вы можете удержаться, — это индивидуальный голос.

Скорсезе также призвал не бояться технологий, а использовать их в правильном направлении. Судя по всему, культовый постановщик имеет в виду в том числе технологию омолаживания актёров, которую он применил в гангстерском фильме «Ирландец» с Робертом Де Ниро.

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