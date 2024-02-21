Вышел тизер комедийного сериала «Дядя Лёша» про дворника-преступника

Онлайн-кинотеатр Kino представил первый тизер комедийного сериала «Дядя Лёша». Премьера шоу состоится уже в 2024 году, точную дату авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Kionru. Права на видео принадлежат Kion.

«Дядя Лёша» расскажет историю обычного дворника, который работает в детском доме в небольшом городе. По ночам он грабит дома богачей, а награбленную добычу он тратит на нужды этого же детского дома. Его схема даёт сбой, когда трое самых хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лешу «за работой». Герою ничего не остаётся, кроме как взять молодёжь в подельники.

В шоу сыграли Тимофей Трибунцев («Пищеблок»), Сергей Лавыгин («Лёд 3»), Григорий Дудник («Крутая перемена»), Хетаг Хинчагов и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Невзоров, известный по «Кибердеревне».