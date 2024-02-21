Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер доксериала «Роман Костомаров: рождённый дважды» — премьера 9 марта

Вышел трейлер доксериала «Роман Костомаров: рождённый дважды» — премьера 9 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рождённый дважды». Премьера шоу состоится уже 9 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

«Роман Костомаров: рождённый дважды» расскажет историю российского фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который перенёс тяжёлую болезнь в начале 2023 года. В результате он потерял обе стопы, руку и пальцы оставшейся руки. После процедуры протезирования он быстро смог вернуться на лёд и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре с Татьяной Навкой.

В документальном сериале покажут уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хронику его реабилитации и возвращения на лёд. Всего авторы записали более 30 часов различных интервью с родными и близкими знаменитого спортсмена.

Материалы по теме
«Каждый день у меня есть какая-то победа над собой». Мотивационная речь Костомарова
«Каждый день у меня есть какая-то победа над собой». Мотивационная речь Костомарова
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android