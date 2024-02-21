Вышел трейлер доксериала «Роман Костомаров: рождённый дважды» — премьера 9 марта

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый трейлер документального сериала «Роман Костомаров: рождённый дважды». Премьера шоу состоится уже 9 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

«Роман Костомаров: рождённый дважды» расскажет историю российского фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который перенёс тяжёлую болезнь в начале 2023 года. В результате он потерял обе стопы, руку и пальцы оставшейся руки. После процедуры протезирования он быстро смог вернуться на лёд и в декабре 2023 года выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха в паре с Татьяной Навкой.

В документальном сериале покажут уникальные архивные кадры из жизни Романа, а также хронику его реабилитации и возвращения на лёд. Всего авторы записали более 30 часов различных интервью с родными и близкими знаменитого спортсмена.