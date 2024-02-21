Автор «Настоящего детектива» репостнул критику 4-го сезона — его осудила звезда сериала

19 февраля состоялась премьера финального эпизода четвёртого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком «Ночная страна». Продолжение культового сериала от нового шоураннера Иссы Лопес понравилось фанатам куда меньше предыдущих сезонов: последняя серия получила среднюю оценку в 5,7 балла от пользователей.

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто не комментировал качество четвёртого сезона, однако несколько раз репостил гневные сообщения фанатов с резкой критикой «Ночной страны». Исполнительница роли детектива Наварро актриса Кали Рейс прокомментировала поведение автора и назвала его поведение «чертовски позорным».

Такое поведение — это чертовски позорно… Но, эй, «если тебе нечем поделиться, кидайся дерьмом в других» — сейчас это популярно.

Актриса ещё раз отметила, что создательница четвёртого сезона Исса Лопес вложила душу в сериал — как и все участники производства шоу. Сам Пиццолатто пока не комментировал слова Рейс.