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Вышел тизер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой

Вышел тизер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой
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21 февраля вышел тизер комедийной мелодрамы «Ангелы района» с Анной Михалковой в главной роли. В видео показали одну из сцен сериала.

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат Star Media.

Шоу расскажет о семействе Шаталовых, которое каждое день решает проблемы жителей своего района. Алёна руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил работает врачом в районной поликлинике, а их 20-летний сын Артём — участковым.

В сериале снялись Анна Михалкова, Александр Робак, Вадим Соснин, Фёдор Лавров, Александр Панкратов-Чёрный, Эвелина Мазурина и другие. Кресло режиссёра занял Эдуард Парри («Жили-были»).

Дата и сроки премьеры «Ангелов района» пока не раскрываются.

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