Умер актёр Ивен Макинтош, звезда британского «Офиса»

21 февраля в возрасте 50 лет скончался актёр Ивен Макинтош. Причина смерти не раскрывается, однако в прошлом году он уже попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Артист наиболее известен зрителям своими ролями в британской версии сериала «Офис», а также в фильмах «Лобстер» и «Парни из Бромли».

С огромной печалью мы сообщаем о кончине нашего любимого гения комедии Ивена Макинтоша.

За свою карьеру Макинтош снялся в десятках различных проектов, включая фильмы «Сарай мертвецов», «Кебаб», «В поисках Фатимы», «Дымящиеся стволы», «Убойный уикенд», «Кошмар на 34-й улице», «Стюардесса», «Маленькая Британия», «Книга скаутов для мальчиков» и многие другие.

Британская версия «Офиса» с Ивеном Макинтошем транслировалась с 2001 по 2003 год.