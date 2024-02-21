Вышел новый трейлер фильма «Претенденты» — спортивной мелодрамы с Зендеей

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала второй трейлер фильма Challengers («Претенденты»). Премьера картины со звездой «Эйфории» и «Человека-паука» Зендеей состоится 26 апреля в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале MGM. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer.

«Претенденты» расскажут о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и вновь вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.

Главные роли в фильме исполнили Зендея, Джош О'Коннор («Божья земля») и Майк Фейст («Иллюзия»). Поставил картину режиссёр фильма «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино.