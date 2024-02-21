Вышел финальный трейлер фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем

21 февраля кинокомпания Exponenta Film опубликовала финальный дублированный трейлер фильма «Герой наших снов». Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж («Призрачный гонщик», «Сокровище нации»).

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат Exponenta Film/A24.

«Герой наших снов» рассказывает о профессоре-неудачнике, который однажды начинает появляться во снах почти всех людей на Земле. После этого он становится невероятно популярным, что приносит ему одни проблемы.

Также в фильме снялись Джулианна Николсон, Лили Берд, Джессика Клемент, Тим Медоуз, Стар Слэйд, Дэвид Клейн, Калеб Хорн, Лиз Аджеи, Паула Бодро и другие. Режиссёром «Героя наших снов» выступил Кристоффер Боргли.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоялась 15 февраля.