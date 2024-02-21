Открытие Игр будущего посетили президенты России, Казахстана, Беларуси и других стран

Прямо сейчас проходит церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани. Мероприятие показывают не только в интернете, но и в эфире Первого канала на российском телевидении.

Видео доступно на YouTube-канале Games of the Future. Права на видео принадлежат АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Ко всему прочему, церемонию посетили президенты шести стран: Владимир Владимирович Путин (Россия), Александр Григорьевич Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Миромонович Мирзиёев (Узбекистан), Эмомали Рахмон (Таджикистан) и Садыр Жапаров (Кыргызстан).

Уважаемые участники турнира, гости и главы делегаций. Рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта. Абсолютно нового формата соревнований. Это действительно игры будущего.

Игры будущего – мультиспортивный ивент в Казани. В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира, призовой фонд составляет $ 10 млн.