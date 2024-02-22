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Dead Island 2 внезапно добавили в Game Pass для Xbox

Dead Island 2 внезапно добавили в Game Pass для Xbox
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Dead Island 2 неожиданно добавили в подписку Game Pass для консоли. Информация об этом появилась на странице игры в магазине Xbox. Никаких объявлений Microsoft или издатель тайтла не делал.

Зомби-экшен уже можно скачать и играть, если у вас есть Xbox, поскольку на ПК в Game Pass его не добавили.

Фото: Xbox Store

Dead Island 2 — продолжение Dead Island, которое перенесло действие из курортных островов в солнечный Лос-Анджелес. В игре, как и в оригинале, нужно выживать в зомби-апокалипсисе, мастерить себе смертоносное оружие, выполнять задания, в которые также входят поручения выживших, и так далее.

Игра получила в основном положительные отзывы за весёлый геймплей, проработанную систему повреждений у зомби, графику и юмор.

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