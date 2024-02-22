В Warner Bros. обсуждали «Грань будущего 2» с Томом Крузом

По информации источников издания Variety, в Warner Bros. прошли обсуждения сиквела фильма «Грань будущего». К чему конкретно они привели, не сообщается, но у кинокомпании явно есть планы на развитие франшизы.

Также источники сообщили, что Том Круз хочет снова делать больше авторских картин.

«Грань будущего» — фантастический боевик, рассказывающий о недалёком будущем, когда инопланетяне вторгаются на Землю. Пришельцы оказываются слишком сильны, поэтому люди им не в силах помешать. Майор Уильям Кейдж умирает во время битвы, но внезапно оказывается во временной петле и попадает в один и тот же бой.

Помимо Круза, в ленте также снялись Эмили Блант, Брендан Глисон, Джонас Армстронг и другие. Оригинал получил высокие оценки от критиков и зрителей.