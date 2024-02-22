Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас отложили на год

Спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас отложили на год
Комментарии

По информации издания Deadline, Lionsgate отложила выпуск спин-оффа «Джона Уика» про балерину с Аной де Армас в главной роли. Лента ожидалась 7 июня 2024 года, но теперь она выйдет 6 июня 2025 года — картину отодвинули на год.

Согласно информации, решение отложить «Балерину» связано с соглашением между Чадом Стахелски, режиссёром всех частей «Джона Уика», который обязывает его следить за развитием франшизы. Стахелски вызвался помочь режиссёру спин-оффа Лену Уайзману лучше проработать экшен-сцены.

На место «Балерины» поставили ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли. А на 17 января 2025 года у Lionsgate стоит безымянный фильм Гая Ричи. Судя по всему, его пока что не анонсировали.

Материалы по теме
Новый «Настоящий детектив» — провал. Это худший сезон в истории сериала
Новый «Настоящий детектив» — провал. Это худший сезон в истории сериала
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android