Педро Паскаль считает, что без «Игры престолов» он бы не прославился

Во время свежего интервью изданию Vanity Fair Педро Паскаль заявил, что очень благодарен сериалу «Игра престолов» и его создателям за возможность сыграть в шоу. По словам актёра, проект HBO стал в его карьере решающим.

По мнению Паскаля, продюсеры пошли на риск, взяв его в «Игру престолов», потому что до этого шоу у него не было выдающихся ролей. Благодаря сериалу HBO в дальнейшем Паскаль сыграл в «Мандалорце», The Last of Us и других проектах.

Роль, которая изменила мою жизнь, была в «Игре престолов». Я всегда буду благодарен её создателям за то, что они рискнули и взяли того, у кого в резюме не было ничего, кроме неизвестных эпизодических ролей на телевидении. Без «Игры престолов» у меня не было бы «Нарко», «Мандалорца» или The Last of Us.

Интереснее то, что и карьера у Паскаля стремительно развивается: актёр снимется в роли Рида Ричардса в «Фантастической четвёрке» от Marvel.