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Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет в новом фильме режиссёра «Аннигиляции»

Звезда «Очень странных дел» Джозеф Куинн сыграет в новом фильме режиссёра «Аннигиляции»
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По данным издания Deadline, актёр Джозеф Куинн, известный по роли Эдди в «Очень странных делах», ведёт переговоры о том, чтобы сыграть в новом фильме Алекса Гарленда, сценариста «28 дней спустя» и режиссёра «Аннигиляции». Ещё Гарленд выступил постановщиком ленты «Падение империи».

Новая лента Гарленда будет посвящена войне. Других сюжетных деталей нет, неизвестен и сеттинг. Вместе с Куинном в картине сыграет Чарльз Мелтон. За выпуск ленты будет отвечать кинокомпания A24. Продюсерами фильма выступят Эндрю Макдональд и Аллон Райх.

Джозеф Куинн также сыграет Человека-факела в «Фантастической четвёрке». Если судьбу героя актёра в «Очень странных делах» не изменят, то он не появится в финальном сезоне шоу.

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