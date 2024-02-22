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Вышел сериал «Аватар: Легенда об Аанге»

Вышел сериал «Аватар: Легенда об Аанге»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге», основанного на одноимённом мультсериале. Для просмотра на сервисе доступны сразу все восемь эпизодов.

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война. Аанг должен обучиться всем стихиям, чтобы в равных условиях дать отпор сильнейшему противнику.

Главные роли в грядущем сериале исполнят Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие. Сценаристом шоу выступил Альберт Ким,

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