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У критиков сложились смешанные впечатления от сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Сегодня состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Одновременно с релизом появились и рецензии журналистов, которые остались не в восторге от шоу. Большей части критиков проект не понравился.

В качестве минусов отмечают плохой сценарий, скучные визуальные эффекты и плохую актёрскую игру. Журналисты подчёркивают, что в эмоциональных сценах артисты не выдают нужные эмоции, из-за чего им сложно верить.

Оглядываясь назад на оригинального «Аватара», становится ясно, что у Димартино и Кониецко было особое видение Аанга и этой вселенной. Без их тщательного руководства сериал теряет элементы, которые сделали анимационную работу уникальной и изысканной.

Это отличное развлечение: динамичное, насыщенное событиями, с приличными боевыми сценами и некоторыми выдающимися. Но не ждите глубины.

Если бы герои были более привлекательными, а сцены — более живыми, то Netflix бы получил ещё один «Ван Пис».

Несмотря на ряд негативных отзывов, журналист GameSpot похвалил шоу за зрелищные экшен-сцены, свежие элементы сюжета и атмосферу.

Я был рад обнаружить, что «Аватар: Легенда об Аанге» также захватывает сердце, а персонажи борются с патриархатом, травмами поколений и развивают силу человеческих связей. Финал подводит несколько историй к завершению, одновременно подготавливая почву для того, что будет дальше.