Показы «Дюны 2» Дени Вильнёва в России начнутся 7 марта — СМИ

Уже 1 марта состоится премьера «Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса Дени Вильнёва. Сиквел блокбастера с Тимоти Шаламе официально не доберётся до России, однако кинотеатры страны уже планируют показы ленты неофициальными способами.

Как сообщают источники издания Cinemaplex, первые показы фильма в крупных киносетях начнутся в России уже 7 марта. Судя по всему, это вновь будут предсеансовые обслуживания и другие методики для трансляции лент без прокатного удостоверения. Стоит отметить, что в некоторых кинотеатрах показы наверняка начнутся ещё раньше, как это было с другими блокбастерами 2023 года.

Сюжет «Дюны 2» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Критики уже оценили ленту и назвали её одним из лучших блокбастеров XXI века.