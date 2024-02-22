«Это очень дорого»: Марк Руффало объяснил, почему Marvel не снимает фильм про Халка

Американский актёр Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Marvel, дал большое интервью изданию GQ. В нём он рассказал о своей карьере в кино и затронул тему супергеройского кино, где он долгое время исполняет роль учёного-монстра Брюса Бэннера.

Руффало подтвердил, что ему очень нравится персонаж и он бы с радостью снялся в полнометражной картине о персонаже. Однако дело здесь в бюджете: анимировать и часто показывать зелёного гиганта — это очень дорого, поэтому Marvel прибегала к этому настолько редко.

Я бы хотел сняться в отдельном фильме про Халка, но не думаю, что это когда-нибудь произойдёт. Если ты снимаешь целый фильм про него, то это очень дорого, поэтому Халка используют так экономно. Я себя переоценил!

В последний раз Руффало появлялся в роли Халка в мини-сериала «Женщина-Халк» — в нём герой помогал своей сестре освоиться с новыми способностями. Недавно актёр получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в драме «Бедные-несчастные».