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«Россия стала законодателем мод». Колобков — об Играх будущего в Казани

«Россия стала законодателем мод». Колобков — об Играх будущего в Казани
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Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что не стоило смешивать классические виды спорта с компьютерными состязаниями, но Игры будущего — это хороший прогресс.

«Игры будущего надо отдельно прописать в нашем законодательстве, хотя там уже много что сделано. Наверное, не стоит смешивать их с классическими видами спорта, но мы же говорим не только о нём. Это и вопросы по умению программировать, работать с компьютером и информационными системами. Если посмотреть по сторонам, то можно увидеть, что наши дети сейчас сильно увлекаются всем этим. Это и называется прогрессом. Хорошо, что Россия стала неким законодателем мод в этом направлении. Как бы это всё ни было необычно для некоторых», — приводит слова Колобкова «RT на русском».

Напомним, 21 февраля состоялось открытие Игр будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта. Групповые этапы в некоторых видах спорта начались ещё раньше, 19 февраля.

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