Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет в России 28 февраля

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил дублированный трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» и назвал дату релиза шоу в России — 28 февраля. Это значит, что проект доберётся до России спустя пять месяцев после премьеры на телеканале AMC в прошлом сентябре. Всего в первый сезон вошло шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу развернётся во Франции: главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов. Второй сезон шоу уже отснят — его премьера должна состояться до конца 2024 года.

Вместе с «Дэрилом Диксоном» в «Амедиатеке» также вышел другой новый сериал по вселенной — «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» про Мэгги и Нигана. Премьера следующего проекта по франшизе — «Ходячие мертвецы: Выжившие» — состоится уже 26 февраля.