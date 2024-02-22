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Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета — туда вошли пять онлайн-кинотеатров

Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета — туда вошли пять онлайн-кинотеатров
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Редакция издания Forbes составила рейтинг 30 самых дорогих компаний Рунета в 2024 году — туда вошли сразу пять онлайн-кинотеатров. Их совокупная стоимость составила около $ 2,83 млрд, что приблизительно на 83% превышает показатель предыдущего года.

Самым дорогим онлайн-кинотеатром оказался Wink, заняв 13-е место с оценкой в $ 1 млрд. Далее за ним по порядку следуют: KION (17-е место с $ 0,68 млрд), «Иви» (26-е место с $ 0,45 млрд), Start (27-е место с $ 0,42 млрд) и Okko (29-е место с $ 0,28 млрд).

Топ-10 самых дорогих компаний Рунета

  1. «Яндекс»  — $ 12,5 млрд.
  2. Wildberries — $ 7,2 млрд.
  3. Ozon — $ 7 млрд.
  4. Avito — $ 3,4 млрд.
  5. 1C — $ 2,8 млрд.
  6. «Лаборатория Касперского» — $ 2,1 млрд.
  7. HeadHunter — $ 1,9 млрд.
  8. VK — $ 1,8 млрд.
  9. Positive Technologies — $ 1,6 млрд.
  10. «СКБ Контур» -  $ 1,4 млрд.

Отметим, что журналисты не оценивали онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» отдельно, поскольку он входит в экосистему «Яндекса».

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