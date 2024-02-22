Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета — туда вошли пять онлайн-кинотеатров

Редакция издания Forbes составила рейтинг 30 самых дорогих компаний Рунета в 2024 году — туда вошли сразу пять онлайн-кинотеатров. Их совокупная стоимость составила около $ 2,83 млрд, что приблизительно на 83% превышает показатель предыдущего года.
Самым дорогим онлайн-кинотеатром оказался Wink, заняв 13-е место с оценкой в $ 1 млрд. Далее за ним по порядку следуют: KION (17-е место с $ 0,68 млрд), «Иви» (26-е место с $ 0,45 млрд), Start (27-е место с $ 0,42 млрд) и Okko (29-е место с $ 0,28 млрд).
Топ-10 самых дорогих компаний Рунета
- «Яндекс» — $ 12,5 млрд.
- Wildberries — $ 7,2 млрд.
- Ozon — $ 7 млрд.
- Avito — $ 3,4 млрд.
- 1C — $ 2,8 млрд.
- «Лаборатория Касперского» — $ 2,1 млрд.
- HeadHunter — $ 1,9 млрд.
- VK — $ 1,8 млрд.
- Positive Technologies — $ 1,6 млрд.
- «СКБ Контур» - $ 1,4 млрд.
Отметим, что журналисты не оценивали онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» отдельно, поскольку он входит в экосистему «Яндекса».