Для Dying Light 2 вышел крупнейший патч — в экшене стартовали бесплатные выходные

Для зомби-экшена Dying Light 2 вышел крупнейший за всю историю существования игры патч. Он добавил в тайтл огнестрельное оружие (пистолеты и автоматы), улучшил графику, включая доработанные лица зомби, а также более качественные текстуры растительности и скайбокса.

Ко всему прочему с 22 по 26 февраля в игре пройдут бесплатные выходные в Steam. Опробовать проект смогут все желающие.

Видео доступно на YouTube-канале BGA 2.0. Права на видео принадлежат Techland.

Ещё апдейт Firearms ввёл в игру новые задания, типы врагов, оружие и исправил множество багов. Также Dying Light 2 получил полное издание с подзаголовком Reloaded — в него вошла оригинальная игра и сюжетное дополнение Bloody Ties.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.