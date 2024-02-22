Чемпионка мира Анастасия Нифонтова представила фиджитал-гонки на Играх будущего — 2024

Двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова представила фиджитал-гонки на проходящих прямо сейчас Играх будущего в Казани. Гонщица проехала ралли Дакар на спортивном мотоцикле без техподдержки, а теперь пересела на багги и продолжает свои успешные выступления. В ближайших планах у неё поездка на фиджитал-гонки в Сочи, чтобы поддержать свою команду G-Drive Racing.

Гонщица призналась, что для неё лично киберспорт – серьёзный вызов: «Скажу честно: укачивает!».

Автоспорт одним из первых стал применять виртуальные симуляторы для прокачивания реальных навыков — часть тренировок гонщики проводят за компьютером. Президент Татарстана и по совместительству профессиональный пилот-автогонщик Рустам Минниханов рассказал Нифонтовой, что к соревнованиям он готовится на таком же «тренажёре».

Фиджитал-гонки – одна из ключевых дисциплин мультиспортивных «Игр Будущего». Это сочетание специальных командных соревнований на гоночных симуляторах и реальных заездов на треке. Победитель выбирается по сумме набранных очков. Гоночный турнир пройдёт 2 и 3 марта на трассе «Сочи Автодром». Для обеспечения надёжной работы техники автомобили будут ездить на высокотехнологичном топливе G-Drive и моторных маслах G-Energy.