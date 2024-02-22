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Вышел трейлер сериала «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи — премьера 7 марта

Вышел трейлер сериала «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи — премьера 7 марта
Аудио-версия:
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Netflix представил первый трейлер сериала «Джентльмены», спин-оффа оригинального фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году. В продолжительном ролике онлайн-кинотеатр также подтвердил дату премьеры — шоу выйдет уже 7 марта. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Джентльмены» расскажет о молодом человеке по имени Эдди Холстед, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Главные роли в «Джентльменах» сыграли Тео Джеймс («Скрижали судьбы»), Кая Скоделарио («Луна 2112»), Дэниел Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).

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