Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time

Режиссёр «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time
Комментарии

Редакция журнала Time представила список женщин года из разных профессий. Одну из номинаций возглавил режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг.

В материале отмечается, что за прошедший год было не так много творческих достижений, которые сравнились бы по значимости с «Барби».

Эта лента, которая разрушила закоренелые гендерные стереотипы, смогла заработать в прокате больше $ 1,4 млрд и сделать Гервиг единственным режиссёром, чьи первые три первых фильма были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Напомним, «Барби» стал самой кассовой картиной 2023 года, собрав почти $ 1,5 млрд. Лента получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Марго Робби.

Материалы по теме
Видео
Звезда «Барби» Америка Феррера рыдала после встречи с Леонардо Ди Каприо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android