Вышел новый трейлер файтинга 2XKO по вселенной League of Legends

Студия Riot Games опубликовала новый трейлер файтинга Project L, который получил официальное название — 2XKO. В ролике авторы продемонстрировали поединок сразу нескольких персонажей из вселенной League of Legends.

Видео доступно на YouTube-канале 2XKO. Права на видео принадлежат Riot Games.

2XKO — командный файтинг в режиме «2 на 2», в котором будут привычные для жанра механики вроде комбо, блоков и различных видов ударов. В скором времени разработчики начнут делиться и другими подробностями проекта: для этого они уже открыли страницу файтинга в соцсети X (ранее Twitter) и на YouTube.

Разработка 2XKO ведётся как минимум с 2019 года, однако у игры пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, создатели хотят сперва отполировать основные механики будущей игры — демоверсия игры была доступна на ежегодном турнире по файтингам EVO 2023 в августе.