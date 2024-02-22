Сериал «Настоящий детектив» продлили на пятый сезон

Холдинг HBO объявил о продлении сериала «Настоящий детектив» на пятый сезон. Компания заключила новый контракт с создательницей четвёртого сезона Иссой Лопес — она выступит сценаристкой, исполнительным продюсером и шоураннером продолжения. О чём расскажет пятый сезон «Настоящего детектива», пока неизвестно. Судя по всему, это будет новая история по франшизе.

В своём заявлении девушка поблагодарила HBO за доверие и отметила, что ей не терпится вернуться к созданию пятого сезона культового шоу.

От замысла до релиза «Ночная страна» была самым прекрасным сотрудничеством и приключением за всю мою творческую жизнь. В HBO полностью доверились моему видению и идее воплотить в жизнь новое воплощение «Настоящего детектива». Я не могу дождаться, чтобы заняться продолжением.

Четвёртый сезон «Настоящего детектива» завершился 19 февраля. Шоу с подзаголовком «Ночная страна» получило негативные отзывы от зрителей, однако собрало рекордную аудиторию в истории сериала.