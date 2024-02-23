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Режиссёр Стивен Спилберг назвал лучший фильм в своей карьере

Режиссёр Стивен Спилберг назвал лучший фильм в своей карьере
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Культовый американский режиссёр Стивен Спилберг дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём 77-летний постановщик вспомнил о своих лучших фильмах и назвал работу, которой он гордится больше всего.

Как оказалось, у Спилберга есть собственный фаворит — «Список Шиндлера». Картина о загадочном Оскаре Шиндлере занимает особое место в сердце режиссёра, однако он не уверен, что её нельзя превзойти.

«Список Шиндлера» — это лучший фильм, который я когда-либо сделал. Я не скажу, что это лучший фильм, который я когда-либо сниму. Но сейчас это работа, которой я горжусь больше всего.

«Список Шиндлера» вышел в 1993 году и получил сразу семь «Оскаров», включая главную награду за лучший фильм. Лента занимает очень высокие места на различных агрегаторах, включая шестое место в списке лучших картин всех времён на IMDB.

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