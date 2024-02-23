Том Круз снимется в новом фильме режиссёра «Выжившего»

Журналисты издания Deadline сообщили, что Том Круз («Миссия невыполнима», «Топ Ган») снимется в новом фильме режиссёра «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Название будущей картины пока не раскрывается.

Отмечается, что Иньярриту выступит постановщиком и продюсером ленты. Ко всему прочему, он поможет в написании сценария Сабине Берман («Внутренний двор»), Александру Динеларису («Бёрдмэн», «Один процент») и Николасу Джакобоне («Джон и дыра», «Последний Элвис»).

Данный проект станет первой крупной картиной Иньярриту после того, как он выпустил «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо. Причём лента не только собрала более $ 500 млн в мировом прокате, но и привела постановщика к победе на «Оскаре» в номинации «Лучший режиссёр».

Детали сюжета, каст и сроки выхода фильма неизвестны.